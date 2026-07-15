La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato un ricorso formale al Vaticano contro la scomunica inflitta pochi giorni fa per le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. La richiesta mira alla revoca del provvedimento. La Santa Sede aveva emesso la scomunica dopo le consacrazioni avvenute a Econe, senza il consenso ufficiale del Papa. La mossa rappresenta una risposta diretta della fraternità alle decisioni vaticane.

La Fraternità Sacerdotale San Pio X passa al contrattacco contro il Vaticano. A pochi giorni dalla scomunica inflitta dalla Santa Sede per le consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio a Econe, i lefebvriani hanno presentato un ricorso formale al Dicastero per la Dottrina della Fede chiedendo la revoca del decreto. Una mossa che apre un nuovo capitolo nello scontro con Roma e che, secondo la Fraternità, avrebbe anche l’effetto di sospendere l’esecuzione della sanzione in base al diritto canonico. Il ricorso, depositato l’11 luglio, richiama il canone 1734 del Codice di diritto canonico del 1983, che consente a chi ritiene di aver subito un provvedimento lesivo di chiederne la revoca o la modifica entro dieci giorni dalla notifica, prima di un eventuale ricorso gerarchico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Vaticano.

© Secoloditalia.it - Scomunica dei Lefebvriani, scatta il ricorso a sorpresa al Vaticano: perché la nuova strategia cambia tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sfida dei lefebvriani: ricorso al Vaticano contro la scomunica. Lo strappo col PapaDue settimane dopo le consacrazioni illecite di Ecône, la Fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato un ricorso preliminare contro il decreto di...

Leggi anche: I lefebvriani hanno fatto ricorso contro la scomunica del Vaticano

Temi più discussi: Lefebvre, 38 anni dopo nuove consacrazioni senza il Papa e scatta la scomunica; MONTALENGHE - Lefebvriani, il Vaticano decreta la scomunica; Quello che la Chiesa non dice sui lefebvriani.

Lo scisma dei lefebvriani: Noi ribelli in nome di Dio. Scatta subito la scomunica x.com

Lo schiaffo al Papa dei lefebvriani, scatta lo scisma: Non lo rispettiamo? Lui si è umiliato. La scomunica automatica: cosa succede ora reddit

Vaticano, scatta la scomunica per i vescovi lefebvriani: È un atto scismaticoI vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay – il consacrante principale e il co-consacrante – e i quattro nuovi vescovi lefebvriani sono incorsi ipsto fact ... tg.la7.it

Scomunica latae sententiae: cos'è, quando scatta e cosa significa per i quattro nuovi vescovi lefebvrianiLa scomunica latae sententiae è una delle sanzioni più severe previste dal diritto canonico della Chiesa cattolica. L'espressione latina significa letteralmente a sentenza già pronunciata e indica u ... tg.la7.it