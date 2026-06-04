il seravezza sceglie turi ora va sciolto il nodo diesse

In Serie D è Stefano Turi l’allenatore scelto dal Seravezza per il dopo Cristiano Masitto. Una scelta un po’ “a sorpresa“ quella della società verdazzurra (da due anni di fila campionessa nei playoff del girone E) che sembrava in un primo momento orientata all’ingaggio di un profilo di tecnico diverso avendo pensato agli emergenti Lorenzo Tonelli dell’Empoli e Stefano Guberti della Fiorentina: entrambi ex calciatori di Serie A che stanno facendo bene nei settori giovanili dei due principali club toscani. Alla fine invece la decisione del club del presidente Lorenzo Vannucci è ricaduta su quel Turi che già in passato fu vicino all’approdo al Seravezza (un anno fa venne sondato per il dopo Lucio Brando). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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