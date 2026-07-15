Quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in una galleria della strada statale Fortorina 212, tra Benevento e Pietrelcina. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Quattro persone sono state trasportate in ospedale con ferite di diversa gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la strada statale Fortorina 212, nel tratto che collega Benevento a Pietrelcina. Il bilancio è di quattro persone ferite, tutte trasportate in ospedale, mentre la circolazione è stata completamente interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi. Il sinistro si è verificato intorno alle 17:15 all’interno della prima galleria in direzione Pietrelcina, un tratto particolarmente delicato perché caratterizzato da una curva. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro autovetture: una BMW, una Hyundai, una Fiat Panda e una Renault Clio. Secondo le prime informazioni, ciascuno dei quattro feriti viaggiava a bordo di una delle vetture coinvolte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Schianto nella galleria della Fortorina: quattro auto coinvolte, strada chiusa e quattro feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quattro auto coinvolte, quattro feriti: spaventoso incidente in galleriaQuattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10 in una galleria.

Quattro feriti nell’incidente in galleria Montenegrone: chiusa al trafficoQuattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì nella galleria Montenegrone, tra Scanzorosciate e Nembro.

Temi più discussi: Schianto nella galleria della Variante: coinvolto mezzo militare. Strada chiusa; Scontro frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Tre feriti; Incidente Montenegrone: frontale tra due auto e incendio, sul posto elicottero e ambulanze. Tre i feriti. Galleria riaperta alle 20; Schianto nella galleria Coronata, A10 chiusa verso Genova: sei chilometri di coda e tre feriti -.

#Caserta- Schianto nella galleria della variante: coinvolto mezzo militare. Strada chiusa #Cronaca #Incidente #Galleria #Variante #Militare #Schianto #NanoTV x.com

Incidente Montenegrone: frontale tra due auto e incendio, sul posto elicottero e ambulanze. Tre i feriti. Galleria riaperta alle 20Ennesimo grave incidente nella galleria di Montenegrone, nel territorio di Scanzorosciate. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stato uno schianto frontale fra due auto, una delle quali avrebbe po ... bergamo.corriere.it

Scontro frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Tre feritiLo schianto giovedì pomeriggio nel tunnel sulla Statale della Val Seriana. Soccorsi sul posto, viabilità in tilt ... bergamonews.it