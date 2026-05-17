Mastoplastica post-bariatrica con lembo brachiale posteriore | Padova campione del mondo

A Padova, l'Azienda Ospedale - Università ha ricevuto numerosi riconoscimenti per una mastoplastica post-bariatrica eseguita con il metodo del lembo brachiale posteriore, considerato tra i più efficaci a livello mondiale. I risultati ottenuti derivano da un impegno costante e da una formazione continua del personale, che ha portato alla creazione di gruppi di lavoro affiatati e specializzati. Questa attenzione alla qualità si riflette nei successi che hanno portato l’istituto a essere riconosciuto a livello internazionale.

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