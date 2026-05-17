Mastoplastica post-bariatrica con lembo brachiale posteriore | Padova campione del mondo
A Padova, l'Azienda Ospedale - Università ha ricevuto numerosi riconoscimenti per una mastoplastica post-bariatrica eseguita con il metodo del lembo brachiale posteriore, considerato tra i più efficaci a livello mondiale. I risultati ottenuti derivano da un impegno costante e da una formazione continua del personale, che ha portato alla creazione di gruppi di lavoro affiatati e specializzati. Questa attenzione alla qualità si riflette nei successi che hanno portato l’istituto a essere riconosciuto a livello internazionale.
Si moltiplicano i riconoscimenti per l'Azienda Ospedale - Università di Padova. Risultati frutto di un lavoro costante, di una continua formazione e soprattutto dettato dalla presenza di autentici professionisti che nel tempo hanno creato attorno alla loro figura gruppi di lavoro che uniscono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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