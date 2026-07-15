Scambio Juventus-Fiorentina si lavora alla doppia operazione in prestito | CM

Da calciomercato.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Juventus e Fiorentina stanno negoziando uno scambio di giocatori in prestito. Entrambi i club stanno valutando la possibilità di scambiare due calciatori considerati esuberi. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. La trattativa riguarda principalmente l’interscambio di due tesserati tra le due squadre. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo.

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Juventus e Fiorentina sono al lavoro ad uno scambio di mercato con i due club che potrebbero assicurarsi l’uno un esubero dell’altro. Possibile scambio tra Fiorentina e Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i bianconeri avrebbero messo nel mirino Pietro Comuzzo, difensore che appare in uscita dalla Fiorentina e che piace molto a Luciano Spalletti, tanto che l’attuale allenatore bianconero lo aveva convocato in più di un’occasione quando era alla guida della nazionale. I viola hanno da tempo messo nel mirino Joao Mario ( come anticipato dalla nostra redazione ) con il portoghese che, tornato dal prestito al Bologna, non appare nei piani di Spalletti per questa stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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