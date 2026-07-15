Il 16 luglio 2026 si svolgono 16 versamenti fiscali e contributivi, coinvolgendo contribuenti, imprese, professionisti, sostituti d’imposta e intermediari. La giornata prevede il termine per vari adempimenti, senza ulteriori rinvii o proroghe ufficiali. Sono richiesti pagamenti relativi a imposte, contributi e altri obblighi fiscali. Nessuna variazione o annuncio di proroghe è stata comunicata.

Il 16 luglio 2026 è una data da segnare per contribuenti, imprese, professionisti, sostituti d’imposta e intermediari. In questa giornata si concentrano numerosi adempimenti fiscali e contributivi. Le scadenze riguardano versamenti periodici, rate di imposte dichiarative, contributi previdenziali, Iva mensile, ritenute fiscali, locazioni brevi, split payment e imposte specifiche come Tobin Tax e imposta sugli intrattenimenti. Dichiarazione dei redditi, seconda rata entro il 16 luglio. Tra gli appuntamenti principali c’è il versamento della seconda rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2026. La scadenza riguarda i contribuenti che hanno pagato la prima rata entro il 30 giugno 2026 e hanno scelto la rateizzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali del 16 luglio, giornata cruciale con 16 versamenti da effettuare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapereTra il 13 e il 19 luglio 2026 si concentrano diverse scadenze fiscali, con il 16 luglio come giorno principale.

Scadenze fiscali dal 29 giugno al 5 luglio, data cruciale il 30 giugno: cosa sapereIl 30 giugno rappresenta la scadenza principale della settimana, concentrando la maggior parte degli adempimenti fiscali previsti nel mese.

Temi più discussi: Proroga imposte 2026 per Partite IVA: scadenze e rate; Scadenze fiscali, luglio pesa su Iva e famiglie; Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapere; Scadenze fiscali luglio, ben 32 in un mese: appuntamenti in calendario tra Iva e ritenute.

Scadenze fiscali del 16 luglio, giornata cruciale con 16 versamenti da effettuareIl 16 luglio 2026 è una data da segnare per contribuenti, imprese, professionisti, sostituti d’imposta e intermediari. In questa giornata si concentrano numerosi adempimenti fiscali e contributivi. Le ... quifinanza.it

Nuovi servizi digitali per la Rottamazione-quinquies: ora puoi modificare le rate online, recuperare i prospetti e personalizzare i pagamenti. Attenzione alle scadenze per non perdere i benefici fiscali! Scopri come tutelare la tua posizione. 2lnk.io/0ndYO x.com

Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapereDal 13 al 19 luglio calendario fiscale fitto: fatturazione differita il 15 luglio e molti versamenti il 16, da Iva e ritenute a Inps ... quifinanza.it