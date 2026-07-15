L’amministrazione di Sava ha riconosciuto solo oggi un problema che persiste da anni nell’area mercatale, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del Movimento 5 Stelle. Il confronto politico si accende dopo la diffusione di un video in cui il sindaco e il nuovo assessore all’Ecologia mostrano le condizioni dell’area al termine del mercato settimanale. La questione riguarda lo stato di abbandono e il degrado dell’area, evidenziato pubblicamente per la prima volta dopo anni.

Tarantini Time Quotidiano Si accende il confronto politico a Sava dopo il video diffuso dal sindaco e dal nuovo assessore all’Ecologia sulle condizioni in cui versa l’area mercatale al termine del mercato settimanale. A intervenire è Giuseppe Vozza, rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, che sostiene come il problema denunciato dall’amministrazione sia noto ai cittadini da tempo. “L’amministrazione comunale si è accorta soltanto oggi di un problema che i cittadini conoscono da anni?”, afferma Vozza, che pur definendo “inaccettabile” l’abbandono dei rifiuti da parte di alcuni commercianti, ritiene che il fenomeno avrebbe dovuto essere affrontato già da tempo attraverso controlli e provvedimenti mirati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sava, area mercatale, Vozza (M5S): “L’amministrazione si accorge solo oggi di un problema che dura da anni”

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