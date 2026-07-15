Sarah Toscano ricorda il provino ad Amici | Sono uscita in lacrime il motivo

Durante i casting di Amici, Sarah Toscano ha raccontato di essere uscita in lacrime per motivi legati all’esperienza. La cantante, vincitrice della 23esima edizione del talent, ha condiviso il ricordo di quel momento, descrivendolo come molto difficile. La partecipazione al programma le ha dato una grande visibilità nel settore musicale, ma il percorso iniziale è stato segnato da emozioni intense e momenti di sconforto.

Lacrime e amarezza durante i casting di Amici, Sarah Toscano racconta cosa è successo. Sarah Toscano ha partecipato alla 23esima edizione di Amici aggiudicandosi la vittoria del talent, quello è stato per lei un vero e proprio trampolino di lancio nel mondo della musica. L’ex allieva sta ottenendo molto successo, ha partecipato anche alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Amarcord’. Ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova ha però rivelato alcuni inediti dettagli sui casting del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Per lei non è stato un momento felice, pensava infatti che non sarebbe approdata nella scuola. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Sarah Toscano, Clara e Sangiovanni insieme a vedere il Milan!

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Domani in uscita la Puntata di Supernova (Il Podcast di Alessandro Cattelan) con protagonista la nostra @SarahToscano_ x.com

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