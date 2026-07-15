Ivan Tavella, 47 anni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne, ha annunciato di aver perso l’assistenza per la ventilazione meccanica a causa del mancato pagamento dei debiti da parte dell’azienda sanitaria. La mancanza di supporto lo ha portato a chiedere il suicidio assistito. Tavella dipende dalla ventilazione 24 ore su 24 ed è in attesa di risposte sulla sua assistenza.

Ivan Tavella ha 47 anni ed è affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una patologia che lo rende dipendente dalla ventilazione meccanica 24 ore su 24. Ha chiesto di morire perché dal 31 luglio potrebbe non avere più la garanzia delle condizioni che oggi gli permettono di vivere, intrappolate in un intreccio di burocrazia e norme che sembrano combattersi tra loro. Non è una provocazione. La richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito è contenuta in una Pec inviata a maggio all’Asp di Vibo Valentia e, in questi giorni, è stata fissata la prima visita con la commissione incaricata della valutazione. L’agenzia che gestisce le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanità, lo strazio di Ivan: “Ho la distrofia, ma mi tolgono l’assistenza per la ventilazione perchè l’azienda sanitaria non paga i debiti. A questo punto chiedo il suicidio assistito”

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