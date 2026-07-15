Oltre il 60% delle assunzioni nel settore sanitario è difficile da completare per la mancanza di professionisti qualificati. Secondo i dati di Unioncamere, il divario tra domanda e offerta di competenze interessa medici, infermieri e numerose professioni della riabilitazione, dell’assistenza e della prevenzione, mentre l’invecchiamento della popolazione continua ad aumentare il fabbisogno di cure e servizi sanitari. Il sistema sanitario italiano sta affrontando una delle sfide più complesse degli ultimi anni. Alla crescente domanda di assistenza sanitaria si affianca infatti una difficoltà sempre maggiore nel reperire professionisti qualificati, con conseguenze che coinvolgono ospedali, strutture territoriali e servizi dedicati alla cura della persona. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Sanità, la carenza di personale mette sotto pressione il sistema sanitario italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Baby Boomer Blueprint: How One Generation Shaped Australias Wealth, Property Market and Future

Notizie e thread social correlati

Carenza di personale: il sistema sanitario non reggerebbe una pandemiaIl sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una carenza di personale che mette a rischio la gestione di un’eventuale pandemia.

“Se gli stipendi del personale sanitario non migliorano, il sistema sanitario non reggerà”In provincia di Trento, i rappresentanti del sindacato Nursing Up hanno evidenziato le difficoltà del settore sanitario legate agli stipendi del...

Temi più discussi: Emergenza sanità, sit in notturno per la carenza di medici; Sanità e carenza di operatori, i numeri e la strategia per rilanciare il Ssn; Sanità Molise, UGL Salute proclama lo stato di agitazione. Colacci: Carenza di personale insostenibile, serve responsabilità collettiva; Sanità, il Nord va meglio e il Sud resta indietro.

Sanità #Piemonte: la circolare regionale che sospende le assunzioni nelle Asl desta forte preoccupazione. Per Valerio Tomaselli ( @anaaopiemonte) lo stop aggraverà la carenza di personale e le liste d'attesa, penalizzando gli ambulatori territoriali. x.com

Sanità, piano straordinario delle assunzioni per 1000 infermieri e 500 medici. Previsto anche il reclutamento di 450 professionisti dall’esteroUn Piano straordinario di assunzioni per rafforzare in modo strutturale il Servizio sanitario regionale della Sardegna: 1.000 infermieri e 500 medici, da reclutare a tempo indeterminato attraverso con ... sangavinomonreale.net

Via libera al piano straordinario di assunzioni nella sanità, 500 medici e mille infermieri: Così voltiamo paginaAres li recluterà a tempo indeterminato tramite concorsi e procedure di mobilità. Si cercano anche altri 450 professionisti dall’estero ... msn.com

Cosa vi ha aiutato di più nella vostra carriera professionale? reddit