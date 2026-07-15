L'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel maggio 2021 perché contraria al matrimonio forzato imposto dalla famiglia verso il cugino, si è concluso con cinque condanne definitive. La Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha infatti confermato l'ergastolo per i genitori della giovane - i coniugi Shabbar Abbas e Nazia Shaheen - ritenuti i mandanti del delitto, e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq. Pena di 22 anni di reclusione, invece, per lo zio Danish Hasnain. La decisione dei giudici segna "una svolta" che, oltre il piano legale, assume un forte "valore sociale". A dirlo è l'Associazione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Saman, uccisa perché contraria al matrimonio forzato. La Cassazione conferma gli ergastoli

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