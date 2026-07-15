Omicidio Saman Abbas la Corte di Cassazione conferma e rende definitivi gli ergastoli per genitori e cugini

La Corte di Cassazione ha confermato gli ergastoli per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la ragazza pachistana uccisa tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. La stessa corte ha stabilito una condanna a 22 anni di carcere per lo zio, Danish Hasnain. Le sentenze sono diventate definitive.

La Cassazione ha reso oggi definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia, e a 22 anni per lo zio Danish Hasnain. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Saman Abbas, Cataliotti: Cassazione valuti tema premeditazione condizionata

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