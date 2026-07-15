Saman ergastoli confermati ai familiari | Sentenza significativa per l' importanza storica

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I familiari di Saman hanno ricevuto la conferma dell’ergastolo dopo la sentenza definitiva. La decisione è stata definita dal legale come significativa, sottolineando l’importanza storica del caso. Durante il procedimento, il difensore ha evidenziato che il movente culturale non può giustificare sconti di pena o la disapplicazione di aggravanti. La sentenza riguarda la condanna definitiva nel processo.

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Il legale difensore: "Il tema è che il movente culturale non può comportare sconti di pena o disapplicazione di aggravanti. Questa è l'essenza storica di questo processo". E sullo zio Danish: "La collaborazione paga" Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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