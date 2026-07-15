La Cassazione ha confermato le cinque condanne per l’omicidio di una ragazza di 18 anni avvenuto nel 2021 a Novellara, tra cui ergastoli per i genitori e i cugini. È stato inoltre confermato un carcere di 22 anni per lo zio. Con questa decisione si conclude il procedimento giudiziario sulla vicenda.

Si chiude l'iter giudiziario sull'omicidio della 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Confermati anche i 22 anni di carcere per lo zio Danish Hasnain La tragica vicenda dell’omicidio di Saman Abbas sembrerebbe essere arrivata suo epilogo. Infatti, la Corte di Cassazione ha confermatoin via definitivale condanne inflitte ai cinque familiaridella giovane di origine pakistana, assassinata nella primavera del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati, rendendo irrevocabili le pene stabilite nei precedenti gradi di giudizio: l’ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, ritenuti i mandanti del delitto e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Saman Abbas, la Cassazione conferma le 5 condanne: ergastolo per genitori e cugini

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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Cassazione: confermato l'ergastolo per genitori e cugini di Saman Abbas, a processo per l'omicidio della giovane pachistana, nel 2021 a Novellara (RE). Confermati anche 22 anni di carcere allo zio. L'accusa: l'allora 18enne uccisa perché si era opposta a u x.com

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