L'attore è morto dopo un periodo di malattia. La sua ex compagna ha riferito che negli ultimi giorni era molto debilitato e sfinito. Ha spiegato che le cure contro il tumore avevano progressivamente indebolito il suo organismo.

Dopo la scomparsa di Sam Neill emergono nuovi dettagli sulle sue ultime settimane di vita. L'ex compagna Laura Tingle ha raccontato come le lunghe cure contro il tumore abbiano progressivamente indebolito il suo organismo. La morte di Sam Neill, avvenuta il 13 luglio all'età di 78 anni, continua a suscitare profonda commozione nel mondo del cinema. Dopo il ricordo di Steven Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum e numerosi colleghi, arrivano ora nuove testimonianze sulle condizioni di salute dell'attore nelle settimane che hanno preceduto la sua scomparsa. Laura Tingle: "Le cure avevano indebolito il suo organismo" A parlare è stata Laura... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sam Neill, l'ex compagna racconta gli ultimi giorni dell'attore: "Era molto debilitato e sfinito"

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