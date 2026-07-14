Sam Neill emergono nuovi dettagli sulla causa della morte | cosa è successo negli ultimi giorni

Emergono nuovi dettagli sulla morte dell’attore neozelandese, scomparso lunedì scorso. Nei giorni precedenti, si sono verificati cambiamenti nelle sue condizioni di salute, con fonti che riferiscono di un peggioramento progressivo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause specifiche o sui trattamenti ricevuti. La famiglia ha confermato la scomparsa, ma non ha fornito dichiarazioni ufficiali sulle circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Nuovi dettagli emergono sulle condizioni di salute di Sam Neill nei giorni precedenti alla sua morte. L’attore neozelandese, scomparso lunedì scorso all’età di 78 anni al St Vincent’s Hospital di Sydney, avrebbe contratto una polmonite nelle settimane precedenti al decesso, mentre il suo organismo era già fortemente debilitato dalle cure affrontate negli ultimi anni contro il cancro. A rivelarlo è stata Rima Te Wiata, amica e collega di Neill nel film Hunt for the Wilderpeople, che ha raccontato come l’attore avesse recentemente combattuto contro l’infezione polmonare, arrivata dopo un lungo percorso terapeutico contro il linfoma. “C ome disse lui stesso alla stampa, non aveva paura della morte ma sarebbe stato infastidito “, ha ricordato l’attrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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