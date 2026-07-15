Salvini contro gli attacchi alla Russia | Non è una minaccia poi apre a Vannacci | È lui che si tira fuori - VIDEO

Matteo Salvini ha dichiarato che la Russia non rappresenta oggi una minaccia principale per l’Europa, aggiungendo che il vero problema quotidiano per gli italiani è l’immigrazione clandestina, in particolare quella di matrice estremista islamica. Successivamente, ha aperto a una possibile uscita di Vannacci dalla sua posizione, affermando che “è lui che si tira fuori”. Le sue parole sono state diffuse tramite un video.

Matteo Salvini ha escluso che la Russia rappresenti oggi la principale minaccia per l'Europa: "Penso che la minaccia che i cittadini italiani quotidianamente affrontano sia quella dell'immigrazione illegale e clandestina, soprattutto di matrice estremista islamica" Il vicepresidente del Consi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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