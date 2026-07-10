L’Aria che Tira Vannacci a sorpresa si presenta così | clamoroso il video

Durante una tre giorni dedicata allo sport in Liguria, Roberto Vannacci si è presentato inaspettatamente, condividendo un video che mostra momenti tra una pedalata e una battuta sulla politica. Nel corso dell’evento, ha partecipato anche a una prova di triathlon. La presenza del personaggio ha attirato l’attenzione dei partecipanti e dei media presenti.

Tra una pedalata e una battuta sulla politica. Roberto Vannacci ha partecipato alla tre giorni ligure dedicata allo sport “Mens sana in corpore sano”, cimentandosi anche in una prova di triathlon. Dopo aver percorso 15 chilometri in bicicletta, il generale ed eurodeputato è stato incalzato sulle sue ambizioni elettorali. Ospite della trasmissione L’Aria che Tira su La7, Vannacci ha risposto con ironia a chi gli ha chiesto se quei 15 chilometri rappresentassero un riferimento al 15% alle prossime elezioni Politiche. «Il mio sogno è la doppia cifra, certamente. Poi non mettiamo limiti alla provvidenza», ha dichiarato. Nel corso... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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