Una diagnosi precoce dell'Alzheimer permette di identificare la malattia prima che si sviluppino sintomi evidenti. Questo approccio può facilitare la gestione dei sintomi e pianificare eventuali interventi. Secondo un rappresentante di un sindacato di medici, la tempestività nella diagnosi è fondamentale, anche senza trattamenti specifici disponibili. La diagnosi precoce si basa su esami clinici e test cognitivi, e rappresenta un passo importante nella cura della patologia.

“Nell’Alzheimer la diagnosi precoce è essenziale, indipendentemente dai trattamenti che si possono mettere in atto. Diagnosi precoce significa riconoscere non solamente una sindrome, ma una vera e propria malattia che è stata ben codificata in termini di meccanismi fisiopatologici e che possiede elementi diagnostici e prognostici abbastanza precisi”. Sono le parole di Marco Bozzali, presidente Sindem - Associazione autonoma aderente alla Sin per le demenze, in occasione dell’incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salute: Bozzali (Sindem), ‘fondamentale la diagnosi precoce nell’Alzheimer’

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Salute: Bozzali (Sindem), fondamentale la diagnosi precoce nellAlzheimer

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