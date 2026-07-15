A Salerno, analisi sulla sabbia di Universo Beach hanno rilevato una concentrazione di batteri dieci volte superiore rispetto a un anno fa. I livelli superano di molto i limiti stabiliti dalla normativa vigente. La Regione ha annunciato che si valuterà la possibilità di chiudere l’area. I risultati sono stati comunicati dopo campionamenti effettuati recentemente, che mostrano un aumento significativo delle cariche batteriche rispetto alle analisi precedenti.

Cariche batteriche ben dieci volte superiori rispetto alle analisi effettuate esattamente un anno fa. Livelli ben al di sopra di quanto previsto dalla normativa di riferimento. È questo l'esito delle analisi sulla sabbia di Universo Beach, la spiaggia di Salerno, nella zona tra Torrione e Pastena, al centro di una querelle che ne ha fermato i lavori di ripascimento. In base alle analisi, fatte su input della Procura di Salerno, alcuni parametri microbiologici sarebbero al limite della crisi ambientale. In particolare batteri coliformi, escherichia coli ed enterococchi sarebbero proliferati in maniera preoccupante proprio sul... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, sulla sabbia di Universo Beach alta concentrazione di batteri. La Regione: «Valutare la chiusura»

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