A Fuorigrotta, Napoli, è stata scoperta una sala giochi abusiva durante controlli di polizia in un esercizio commerciale. Sei apparecchiature da gioco sono state sequestrate perché irregolari. Il 13 luglio, un uomo di 49 anni è stato denunciato per truffa aggravata, frode informatica e mancanza della Tabella dei Giochi Proibiti. La polizia ha inoltre identificato e sequestrato le apparecchiature non conformi alla normativa vigente.

Napoli Fuorigrotta, controlli in un esercizio commerciale: sequestrate sei apparecchiature da gioco irregolari. Scoperta una sala giochi abusiva. Il 13 luglio la Polizia di Stato ha denunciato un 49enne per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e assenza della prevista Tabella dei Giochi Proibiti. L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Paolo insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante un controllo effettuato in un esercizio commerciale della zona di Fuorigrotta. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Apparecchi privi di autorizzazione. Nel corso dell’ispezione gli operatori hanno accertato la presenza di sei apparecchi da gioco installati senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Sala giochi abusiva a Fuorigrotta: sequestrati sei apparecchi a Napoli

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