Sahin ha annunciato di essere in guerra con gli Albora, rompendo ogni alleanza precedente. La scoperta delle vere origini di Boran ha provocato scompiglio tra i residenti di villa Albora. Nel frattempo, Cihan si trova sotto pressione, affrontando i nemici della famiglia e cercando di gestire le conseguenze di questa crisi improvvisa. La situazione si fa sempre più tesa e incerta.

L a verità emersa sulle origini di Boran ha alterato ogni equilibrio a villa Albora. Cihan, intanto, continua a fare i conti con i nemici della famiglia. E Alya si ritrova sempre più coinvolta nella sua vita. Oggi, domani e dopodomani, su Canale 5 vanno in onda le nuove puntate della serie turca Far Away. Mercoledì 15 e giovedì 16 l’appuntamento è alle 16:00. Venerdì 17 luglio la messa in onda è fissata alle 16:30. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Sadakat svela il segreto di Boran: le anticipazioni di oggi e domani di “Far Away” Far Away, anticipazioni puntata 15, 16 e 17 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sahin si ribella e dichiara guerra agli Albora

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