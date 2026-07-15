Una bagnina insegue a piedi nudi un ladro che aveva rubato soldi da uno stabilimento a Palombina. La donna lo raggiunge, lo blocca e attende l’arrivo dei carabinieri. Successivamente, i militari fermano anche altre due persone coinvolte.

ANCONA - Un’eroica bagnina insegue a piedi nudi un ladro, lo placca e attende l’arrivo dei carabinieri, che poi provvedono a fermare altre due persone. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 9,30 alla spiaggia di Palombina, quando due soggetti sono entrati all’interno del bar ristorante da Romolo, vicino al cavalcavia della Stazione. Cos’è successo Uno ha cercato di distrarre la barista con richieste assurde, l’altro invece ha afferrato 70 euro dalla cassa, per poi allontanarsi con una barattolo contenente le mance per il personale. Un’addetta del ristorante si è accorta di quello che stava accadendo e si è messa ad urlare. A quel punto, la persona che aveva arraffato i soldi è scappata con il contenitore in mano nel vicino stabilimento balneare per trovare una via di fuga adiacente la linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ruba i soldi dallo stabilimento di Palombina: la bagnina lo rincorre scalza e lo blocca in attesa dei carabinieri

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Ruba i soldi dallo stabilimento: la bagnina lo rincorre scalza e lo blocca in attesa dei carabinieri

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