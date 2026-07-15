Cristian Romero ha esperienza nella Serie A e nel calcio internazionale, caratteristiche che potrebbero interessare l’Inter. Tuttavia, il costo dell’operazione rappresenta un ostacolo importante, portando a una riflessione sulla fattibilità dell’acquisto.

di Alberto Petrosilli Romero conosce già la Serie A e garantirebbe esperienza internazionale, ma i costi dell’operazione impongono una riflessione. L’ipotesi di vedere Cristian Romero con la maglia dell’ Inter ha inevitabilmente acceso la fantasia dei tifosi nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, il Tottenham avrebbe proposto il difensore argentino ai campioni d’Italia, pur continuando a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro, valutazione che rende la trattativa estremamente complicata. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Ma al di là dell’aspetto economico, vale davvero la pena chiedersi se Romero sarebbe il difensore ideale per la nuova Inter di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Romero sarebbe il colpo perfetto per l’Inter? Qualità da leader, ma il prezzo rischia di essere un ostacolo insormontabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Inter valuta alternative a Khalaili. Occhi su Doué, ma il prezzo è un ostacoloL’Inter sta cercando un sostituto per Khalaili e ha messo nel mirino Doué, giocatore dello Strasburgo.

Il Real Madrid vuole Bastoni, l’Inter fa il prezzo (ma rischia di indebolirsi)Il Real Madrid ha manifestato interesse per Alessandro Bastoni, che attualmente gioca nell’Inter.