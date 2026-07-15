Roma Summer Fest 2026 concerto Diana Krall alla Cavea | il programma della serata

Notizia in breve

Mercoledì 15 luglio 2026, alla Cavea, si è tenuto il concerto di Diana Krall durante il Roma Summer Fest. La cantante e pianista ha eseguito brani jazz, pop e bossa nova, mostrando la sua voce morbida e le mani sul pianoforte. La serata ha visto un pubblico numeroso che ha seguito l’evento nel rispetto delle norme vigenti. La performance si è conclusa senza incidenti.