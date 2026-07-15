Roma Summer Fest 2026 concerto Diana Krall alla Cavea | il programma della serata

Da ilfaroonline.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 15 luglio 2026, alla Cavea, si è tenuto il concerto di Diana Krall durante il Roma Summer Fest. La cantante e pianista ha eseguito brani jazz, pop e bossa nova, mostrando la sua voce morbida e le mani sul pianoforte. La serata ha visto un pubblico numeroso che ha seguito l’evento nel rispetto delle norme vigenti. La performance si è conclusa senza incidenti.

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Roma, 15 luglio 2026 – Una voce vellutata, le mani sul pianoforte e quella naturale eleganza capace di attraversare jazz, pop e bossa nova. Diana Krall torna a Roma mercoledì 15 luglio per uno degli appuntamenti più attesi del Roma Summer Fest 2026. L’artista canadese salirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, accompagnando il pubblico dentro un universo musicale costruito in oltre trent’anni di carriera. Una serata sospesa tra intimità e swing, nella quale il pianoforte e la voce inconfondibile di Krall saranno ancora una volta al centro della scena. Diana Krall torna al Roma Summer Fest 2026. Il concerto romano segna il ritorno nella Capitale di una delle interpreti più apprezzate della scena jazz internazionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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