Bresh alla Cavea | il 10 luglio il debutto al Roma Summer Fest

C’è un fenomeno strano e bellissimo che circonda Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh. Guardi sotto il palco e ti accorgi subito che l’atmosfera è diversa dal classico concerto urban. Certo, ci trovi giovanissimi innamorati delle sue canzoni e della sua faccia pulita, ma accanto a loro ci sono i ventenni cresciuti a pane e rap, i nostalgici del grande cantautorato e chiunque cerchi della musica che non sia “tutto fumo e niente arrosto”. Il segreto sembrerebbe la sua genuinità, dimostrando una solidità tutta ligure. Un attaccamento viscerale alle strade della sua terra che si porta dietro l’odore del mare e dei vicoli, senza il bisogno di farne un brand a tavolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I Kneecap al Roma Summer Fest. Il trio rap irlandese infiamma la Cavea dell'Auditorium fra barre taglienti, politica, elettronicaI Kneecap hanno eseguito un concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, parte del Roma Summer Fest.

Niccolò Fabi, il live nella Cavea dell'Auditorium per il Roma Summer Fest: «Benvenuti a una serata di proverbiale allegria»Lunedì 15 giugno, nell’ambito del Roma Summer Fest, Niccolò Fabi si è esibito nella Cavea dell’Auditorium di Roma.

Temi più discussi: Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 5 al 12 luglio; Roma Summer Fest 2026: il programma da luglio a settembre; Roma Summer Fest 2026, luglio rock con Dogstar e Marilyn Manson; Stasera gli Europe sono in concerto a Roma: la possibile scaletta.

Roma Summer Fest 2026, luglio rock con Dogstar e Marilyn MansonEntra nel vivo l'edizione 2026 del Roma Summer Fest, il festival organizzato dalla Fondazione Musica per Roma che ogni estate fa della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica uno degli epicentri dell ... rockol.it

Serena Brancale inaugura Roma Summer Fest con il Sacro Tour alla CaveaLa Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha riaperto ufficialmente la stagione estiva con l’inaugurazione del Roma Summer Fest, affidata a Serena Brancale e al suo Sacro Tour. Un ... rainews.it