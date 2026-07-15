Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver sparato a un ragazzo di 26 anni durante una lite nella zona di Trastevere, a Roma, nella notte. La sparatoria si è verificata in strada, e il 26enne è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospetto poco dopo. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono in fase di valutazione.

E’ stato arrestato un uomo di 33 anni, accusato di aver sparato a un ragazzo di 26 anni durante una lite avvenuta la scorsa notte nella storica zona di Trastevere, a Roma. Al 33enne, di origine romana e con precedenti penali, vengono contestati i reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi in flagranza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite sarebbe scoppiata intorno alle 3 del mattino, dopo che il 26enne, impiegato in un locale della zona tra piazza Trilussa e vicolo del Cinque, ha ripreso il 33enne mentre urinava in strada, scatenando così la sua reazione violenta. Dettagli sull’incidente e l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: spara a 26enne durante lite a Trastevere, 33enne arrestato per tentato omicidio

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