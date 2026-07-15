roma soffoca per il caldo

A Roma si registrano temperature che si avvicinano ai 40 gradi, con l’asfalto che sembra quasi liquido sotto il sole intenso. Le strade sono affollate di turisti che cercano sollievo all’ombra e si rinfrescano con molte bottiglie d’acqua. La città, tra le zone da bollino rosso, vive questa terza ondata di caldo senza pause, mentre il calore si fa sentire in ogni angolo.

A Roma - tra le città da bollino rosso - la terza ondata di caldo non concede tregua con il termomentro che potrebbe toccare i 40 gradi. l'asfalto ribolle, ma nonostante questo la città è piena di turisti, cercando riparo all'ombra e bevendo molta acqua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Dal ventaglio al ghiaccio, come i turisti sopravvivono al caldo

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