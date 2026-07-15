Roma | sabato e domenica nuovo open day per carta identita’ elettronica nel Municipio XII ed ex Pit

Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 luglio si terranno nuovi open day nel Municipio XII e nell'ex Pit per il rilascio della Carta di identità elettronica. Le iniziative prevedono aperture straordinarie per permettere ai cittadini di ottenere o aggiornare la Cie senza appuntamento. La procedura si svolgerà durante orari specifici stabiliti dagli organizzatori.

Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 luglio, continuano gli open day dedicati alla Carta di identità elettronica (Cie). Durante queste giornate, gli uffici anagrafici del Municipio Roma XII saranno aperti in modo straordinario il sabato 18, mentre gli ex Punti informativi turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, rimarranno attivi sia il sabato che la domenica. Questa iniziativa è stata comunicata dal Comune di Roma in una nota ufficiale. Modalità di Richiesta della Carta di Identità Elettronica. Per poter richiedere la Carta di identità in occasione degli open day, è obbligatorio fissare un appuntamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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