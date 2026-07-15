Carta d’identità elettronica nuovo Open Day a Roma | ecco dove e come prenotare

Nel fine settimana del 18 e 19 luglio, gli sportelli dedicati al rilascio della Carta d’identità elettronica saranno aperti in diversi luoghi di Roma, tra cui il Municipio XII, gli ex Punti informativi turistici e la sede di via Petroselli 52. L’iniziativa prevede aperture straordinarie per consentire il rilascio o il rinnovo della carta durante l’Open Day. Le modalità di prenotazione e gli orari specifici sono disponibili sui siti ufficiali degli uffici coinvolti.

Roma, 15 luglio 2026 – Roma torna ad aprire nel fine settimana gli sportelli dedicati al rilascio della Carta d’identità elettronica. Sabato 18 e domenica 19 luglio è in programma un nuovo Open Day, con aperture straordinarie nel Municipio XII, negli ex Punti informativi turistici e nella sede di via Petroselli 52. L’ufficio anagrafico del Municipio XII, in via Fabiola 14, sarà aperto esclusivamente sabato 18 luglio, dalle 8.30 alle 13.30. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 resteranno invece attivi durante entrambe le giornate. Sabato saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30, mentre domenica osserveranno l’orario dalle 8. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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