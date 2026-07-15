Roma | controlli ad Ardea due persone arrestate e una denunciata

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato e una denunciata. Questo è il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri della compagnia di Anzio nel comune di Ardea, precisamente nella frazione di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. L’operazione ha avuto come obiettivo principale quello di contrastare in modo più efficace i reati predatori e il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Arresto di un 28enne per spaccio di droga. In particolare, un giovane di 28 anni, residente ad Anzio, è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana. Inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza all’interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma - Colosseo, controlli straordinari: 150 persone identificate

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