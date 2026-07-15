Roma | contrasto a mala movida a Monterotondo un arresto e cinque denunce

A Monterotondo, i carabinieri hanno arrestato una persona, denunciato cinque individui e segnalato sei soggetti. I controlli sono stati effettuati nel contesto di un'azione contro la mala movida. Nessun dettaglio sulle motivazioni specifiche delle denunce o sull'identità delle persone coinvolte.

Una persona è stata arrestata, cinque denunciate e sei segnalate. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel Comune di Monterotondo, in provincia di Roma. L’operazione, mirata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai fenomeni di mala movida, ha interessato le arterie principali del centro abitato, seguendo le linee strategiche stabilite dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Arresto di un 49enne albanese. Nel corso del servizio, svolto nei giorni scorsi, i militari hanno arrestato un 49enne albanese, destinatario di un provvedimento definitivo di condanna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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