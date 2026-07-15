Roma al Senato celebrata la seconda edizione del Premio Oltre la Vetta
A Roma, nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, si è svolta la seconda edizione del Premio “Oltre la Vetta – Sport, Salute e Istruzione”. L’evento è stato promosso dall’Associazione Accademia Letteralmente. La cerimonia ha coinvolto diversi partecipanti e premiati, senza ulteriori dettagli sui riconoscimenti o i protagonisti. La manifestazione si inserisce nel calendario dedicato alla promozione di valori legati a sport, salute e istruzione.
Si è tenuta, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Roma, la seconda edizione del Premio “Oltre la Vetta – Sport, Salute e Istruzione”, iniziativa promossa dall’Associazione Accademia Letteralmente, presieduta dalla Dott.ssa Francesca Corraro, su iniziativa della Senatrice Maria Nocco. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e valorizzazione delle eccellenze italiane che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, contribuiscono quotidianamente alla costruzione di una società più inclusiva, consapevole e orientata al benessere collettivo. Nel corso della... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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