roma al senato celebrata la seconda edizione del premio oltre la vetta

Notizia in breve

A Roma, nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, si è svolta la seconda edizione del Premio “Oltre la Vetta – Sport, Salute e Istruzione”. L’evento è stato promosso dall’Associazione Accademia Letteralmente. La cerimonia ha coinvolto diversi partecipanti e premiati, senza ulteriori dettagli sui riconoscimenti o i protagonisti. La manifestazione si inserisce nel calendario dedicato alla promozione di valori legati a sport, salute e istruzione.