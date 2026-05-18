In Senato la XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno

Il 21 maggio, alle 17, nella Sala Koch del Senato, si terrà la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno. L’evento è organizzato dal Centro Studi Marche “G.” e prevede l’assegnazione del riconoscimento a diverse personalità e realtà che si sono distinte nel corso dell’anno. La cerimonia coinvolge rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, che si riuniscono per celebrare i premiati e il percorso del premio nel tempo.

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(Adnkronos) – Si svolgerà giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno, storico riconoscimento promosso dal Centro Studi Marche “G. Giunchi” – Cesma. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il “Picus del Ver Sacrum”, il Picchio della Primavera Sacra,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vela, a Roma la 32ma edizione del premio Velista dell'Anno FIV In Senato la XL edizione del Premio Marchigiano dell'AnnoSi svolgerà giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno, storico riconoscimento promo ... adnkronos.com Al Senato la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’AnnoSi svolgerà giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella prestigiosa Sala Koch del Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della XL edizione del ... picenonews24.it