In Senato la XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno
Il 21 maggio, alle 17, nella Sala Koch del Senato, si terrà la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno. L’evento è organizzato dal Centro Studi Marche “G.” e prevede l’assegnazione del riconoscimento a diverse personalità e realtà che si sono distinte nel corso dell’anno. La cerimonia coinvolge rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, che si riuniscono per celebrare i premiati e il percorso del premio nel tempo.
(Adnkronos) – Si svolgerà giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Marchigiano dell’Anno, storico riconoscimento promosso dal Centro Studi Marche “G. Giunchi” – Cesma. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il “Picus del Ver Sacrum”, il Picchio della Primavera Sacra,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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