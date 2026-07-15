Roma al capitolo rinnovi | tagliato il traguardo per Mancini e Cristante

Roma sta lavorando ai rinnovi di contratto di tre giocatori in scadenza, tra cui Pellegrini, Çelik e Dybala. La società ha già raggiunto un accordo con Mancini e Cristante, che hanno rinnovato il contratto. In attesa di eventuali cessioni e dell’arrivo di nuovi giocatori, l’obiettivo principale riguarda la conferma dei contratti dei tre calciatori. La squadra sta definendo i dettagli contrattuali e le firme sono previste a breve.

Nell’attesa del primo colpo in entrata e di possibili cessioni, la Roma ha messo in cima alla lista delle priorità il rinnovo del contratto di tre dei suoi giocatori in scadenza, vale a dire Pellegrini, Çelik e Dybala. Il prolungamento di quest’ultimo è già stato ufficializzato e ha già scaldato l’animo di molti tifosi, mentre bisogna ancora aspettare per vedere formalmente gli altri due giocatori con il nuovo contratto. Nel frattempo, il club giallorosso avrebbe trovato l’ accordo con l’agente di Bryan Cristante e di Gianluca Mancini per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, sarebbe stata finalmente raggiunta la fumata bianca per il prolungamento di entrambi sia del difensore sia del centrocampista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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