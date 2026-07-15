Rocio Munoz Morales ha annunciato di aver deciso di trascorrere due mesi in Spagna, dove si dedicherà a famiglia, lavoro e vacanze. La decisione arriva poche settimane dopo aver dichiarato questa intenzione. La sua vita personale sembra aver avuto un cambiamento, con alcuni media che suggeriscono l’esistenza di un nuovo interesse amoroso, ma senza conferme ufficiali. La cantante e attrice non ha ancora commentato pubblicamente questa eventuale novità sentimentale.

Rocio Munoz Morales qualche settimana fa aveva detto che avrebbe lasciato l'Italia per trascorrere due mesi in Spagna tra famiglia, lavoro e qualche giorno di vacanza. Ma soprattutto per allontanarsi dal gossip di cui è ormai protagonista da più di un anno. Dalla separazione con Raoul Bova, padre delle sue due bambine e che nel frattempo ha iniziato una nuova relazione con Beatrice Arnera, fino al flirt con Andrea Iannone, mai davvero confermato, Rocio Munoz Morales è spesso finita al centro dell'attenzione mediatica più per le sue vicende sentimentali che lavorative. Nonostante la distanza, il settimanale Oggi ha pubblicato le immagini in esclusiva di Rocio Munoz Morales in barca insieme a un uomo con cui sembra avere una certa affinità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocio Munoz Morales, dimenticati Bova e Iannone: nella sua vita c'è un nuovo amore?

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