L'inchiesta sulla presunta manipolazione delle designazioni arbitrali è stata archiviata. Restano i danni della pubblicità negativa e della gogna mediatica. L'indagine aveva coinvolto un designatore, accusato di favorire alcune squadre, ma non sono emersi elementi di responsabilità. La vicenda si è conclusa senza conseguenze penali, confermando che non ci sono prove di irregolarità nelle nomine degli arbitri.

Dove eravamo rimasti? Qui. Gianluca Rocchi non combinava le designazioni arbitrali per favorire l’Inter o qualunque altra squadra, era ed è una persona perbene, un designatore che ha commesso errori (come tutti) ma che ha avuto il merito di ricostruire una squadra arbitrale ereditata all’ Anno Sottozero dalle gestioni precedenti. Fallibile ma onesto. Trasparente. Limpido. Il suo più grave errore, peraltro riconosciuto nelle confidenze con chi non lo ha barbaramente scaricato, non aver chiuso prima la sua esperienza da guida tecnica degli arbitri italiani. Un anno prima, quando è parso evidente che i vertici della sua associazione avevano altri piani e lui è finito in un tritacarne di gelosie, invidie e recriminazioni su cui ha preso forma l’inchiesta della Procura di Milano per la quale ora la stessa procura chiede l’archiviazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rocchi e la macchina del fango: inchiesta archiviata, restano i danni della gogna mediatica

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