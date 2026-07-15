Roberto Padrin il politico che ha segnato una doppietta alla Partita del Cuore | Con i miei 161 gol sono il bomber dei sindaci In campo con la maglia 63 l' anno del Vajont

Dalla solidarietà al calcio, passando per il legame tra Longarone e L'Aquila. Roberto Padrin, sindaco di Longarone ed ex presidente della Provincia di Belluno, è stato tra i protagonisti della Partita del Cuore 2026, disputata lunedì 13 luglio allo stadio Gran Sasso di L'Aquila per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto. Schierato con la Nazionale politici-giornalisti contro la Nazionale cantanti, Padrin ha realizzato una doppietta indossando la maglia numero 63, scelta in ricordo dell'anno della tragedia del Vajont. Tra gol, solidarietà e l'emozione di condividere il campo con artisti e personaggi della politica, il primo cittadino racconta questa esperienza speciale. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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