Roberto Mancini è tornato in campo come commissario tecnico della nazionale italiana, incontrandosi con il presidente del massimo organismo sportivo. È la seconda volta che l’ex allenatore assume questo ruolo, secondo quanto riferito. La riunione tra i due si è svolta recentemente e si pensa che possa segnare un nuovo inizio per la guida della squadra nazionale. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese o sui tempi di un possibile ritorno ufficiale.

Due indizi fanno una prova, si dice. E forse è così per Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia, di nuovo nel ruolo di ct. Per la seconda settimana consecutiva, infatti, Giovanni Malagò e Roberto Mancini hanno condiviso il rettangolo di gioco, dopo la Partita del Cuore, questa volta con la maglia dell’Aniene Over 60 alla ‘ Coppa dei Canottieri Cbill ‘. Questa volta, però, per battere il tostissimo Circolo Tennis Eur c’è voluto un finale da thriller. Dopo un pirotecnico 6-6 nei tempi regolamentari (tripletta di Barchitta, gol di Verzaschi, Gori e Rubei per l’Eur; poker dello scatenato Gilardoni e sigillo di Barra per l’Aniene), la sfida si è risolta solo ai calci di rigore con un netto 1-4 per i gialloblù. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roberto Mancini di nuovo in campo con Malagò

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