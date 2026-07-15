Una bambina di 13 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È stata portata in codice rosso al Gaslini e si trova in condizioni critiche.

Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all’Istituto Gaslini in codice rosso sarebbe in condizioni critiche. E’ successo oggi pomeriggio. Appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata nell’ acqua sono scattati i soccorsi. Prima i bagnini dello stabilimento poi il personale dell’ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz’ora hanno rianimato la bambina che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante. L’impianto è sotto sequestro. Perché accadono queste tragedie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Risucchiata dal bocchettone della piscina a Genova, grave una bambina di 13 anni. L’ennesima tragedia in acqua

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