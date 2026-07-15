Durante la partita di calcio a cinque, una discussione scoppiata per un giubbotto calpestato è degenerata in una rissa tra diversi partecipanti. Le tensioni sono aumentate rapidamente, coinvolgendo più persone sul campo. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare il caos e hanno identificato 13 persone coinvolte, a cui sono stati notificati i provvedimenti di Daspo. Nessun altro dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sulle conseguenze delle lesioni.

Fano, 15 luglio 2026 – È bastato un giubbotto calpestato per trasformare una semifinale playoff di Serie B di calcio a cinque in una maxi rissa. A distanza di due mesi dai fatti, arriva la stretta della Questura: tredici tifosi sono stati colpiti dal Daspo per gli scontri scoppiati il 16 maggio scorso al Circolo Tennis di Fano, dove si stava disputando la sfida tra Eta Beta Fano e Balca Poggese. Sugli spalti succede di tutto, stop alla partita. La partita venne sospesa quando mancavano appena sei minuti al termine, mentre sugli spalti esplodeva una violenta colluttazione che costrinse all'intervento le volanti del Commissariato di Fano, affiancate da carabinieri e guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa alla partita di calcio a cinque per un giubbotto calpestato: scattano 13 Daspo

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Una partita di calcio degenera in una gigantesca rissa in Brasile

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