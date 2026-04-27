Lite tra calciatori e staff durante la partita Lavorate Calcio – Bracigliano | scattano 2 Daspo

Durante la partita tra Lavorate Calcio e Bracigliano, si è verificata una lite tra alcuni calciatori e membri dello staff. In seguito agli episodi verificatisi, il Questore della Provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti D.A.S.P.O., che vietano l’accesso alle manifestazioni sportive a due persone coinvolte. La partita si è svolta regolarmente, ma le tensioni tra le parti hanno portato a questa decisione ufficiale.

Il Questore della Provincia di Salerno Giancarlo Conticchio ha emesso due provvedimenti D.A.S.P.O (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di due persone che, in occasione del campionato regionale di I Categoria Lavorate Calcio – Bracigliano si sono resi responsabili di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Lite tra genitori durante una partita di calcio di Seconda categoria: scattano cinque DaspoLodi, 2 aprile 2026 – Cinque provvedimenti di Daspo, della durata di un anno, sono stati emessi dal Questore di Lodi. Aggressione in campo durante Lavorate Calcio-AC Bracigliano: la denunciaL’AC Bracigliano esprime, in una nota, “profonda amarezza” per il grave episodio verificatosi sabato presso lo Stadio Viscardi di Sarno, durante la...