Rinnovi Milan accordo vicino per Camarda e Comotto? Ecco i prossimi passi

Il Milan sta lavorando per rinnovare i contratti di Camarda e Comotto. I rappresentanti degli agenti, Beppe Riso e Marianna Mecacci, si sono incontrati con la dirigenza rossonera. L’obiettivo è definire gli accordi nei prossimi giorni, per mantenere i giovani talenti nel club. La trattativa si concentra sulla stabilità contrattuale, senza altri dettagli ufficiali finora resi noti.

Il Milan non vuole correre rischi e accelera per tenere sotto chiave i propri talenti. Nella giornata di ieri, come vi avevamo anticipato, si è tenuto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Camarda e Comotto, ovvero Beppe Riso e Marianna Mecacci. Milan, Camarda e Comotto verso il rinnovo. Anche se si è trattato di un semplice vertice interlocutorio, il segnale mandato dalla dirigenza è chiaro: c'è la voglia di arrivare al più presto a trovare un accordo definitivo per blindare i ragazzi. A confermare ed approfondire lo scenario è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: > " Francesco Camarda e Chrstian Comotto sono i due calciatori con più talento e con più proiezione all'interno del mondo Milan in questo momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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