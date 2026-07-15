Rifugio in quota nel nome di Christopher Rainoldi morto travolto da una valanga in Alaska
Un'asta di beneficenza in memoria di Christopher Rainoldi ha superato il suo obiettivo di 20.000 euro in una sola giornata. L’iniziativa, dedicata a un rifugio in quota, ha raccolto fondi per supportare progetti legati alla montagna. La somma raccolta ha superato le aspettative dei promotori, dimostrando grande partecipazione e solidarietà. La campagna era stata avviata per ricordare Rainoldi, morto in Alaska a causa di una valanga.
Teglio (Sondrio) – L’obiettivo era raggiungere i 20mila euro ed è stato centrato - e superato - in una giornata soltanto, sbalordendo in primis i promotori dell’iniziativa. “Christopher era un ragazzo estremamente volenteroso e disponibile, ha sempre fatto molto per qualsiasi iniziativa gli venisse proposta. È commovente pensare a quanto ancora continui a fare anche ora. Grazie di cuore!”. Le parole sono di Federica Pusterla e si riferiscono allo straordinario successo della raccolta fondi che ha lanciato insieme ai ragazzi dell’Asd CastelRaider soltanto 2 giorni fa sulla piattaforma gofundme.com. Si chiama “Rifugio Christopher Rainoldi ”,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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