Un'asta di beneficenza in memoria di Christopher Rainoldi ha superato il suo obiettivo di 20.000 euro in una sola giornata. L’iniziativa, dedicata a un rifugio in quota, ha raccolto fondi per supportare progetti legati alla montagna. La somma raccolta ha superato le aspettative dei promotori, dimostrando grande partecipazione e solidarietà. La campagna era stata avviata per ricordare Rainoldi, morto in Alaska a causa di una valanga.

Teglio (Sondrio) – L’obiettivo era raggiungere i 20mila euro ed è stato centrato - e superato - in una giornata soltanto, sbalordendo in primis i promotori dell’iniziativa. “Christopher era un ragazzo estremamente volenteroso e disponibile, ha sempre fatto molto per qualsiasi iniziativa gli venisse proposta. È commovente pensare a quanto ancora continui a fare anche ora. Grazie di cuore!”. Le parole sono di Federica Pusterla e si riferiscono allo straordinario successo della raccolta fondi che ha lanciato insieme ai ragazzi dell’Asd CastelRaider soltanto 2 giorni fa sulla piattaforma gofundme.com. Si chiama “Rifugio Christopher Rainoldi ”,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifugio in quota nel nome di Christopher Rainoldi, morto travolto da una valanga in Alaska

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