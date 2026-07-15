regione marche passacantando nuovo presidente crel andreani vice

Andrea Passacantando è stato eletto nuovo presidente del Crel, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro delle Marche. L’elezione si è svolta durante la seduta di insediamento dell’organismo nell’aula del Consiglio regionale. Al suo fianco, come vicepresidente, è stato scelto un altro membro del consiglio. La nomina è stata ufficializzata durante la riunione di insediamento del Crel.

Andrea Passacantando è il nuovo Presidente del Crel – Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. L’elezione è avvenuta nell’Aula del Consiglio regionale delle Marche nel corso della seduta di insediamento dell’organismo. Giorgio Andreani eletto Vicepresidente. Il primo prende il testimone da Luca Talevi, mentre il secondo succede a Gilberto Gasparoni. Il Crel, attualmente composto da 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano, resta in carica per la durata della legislatura, mentre per gli organi di vertice (Presidente e Vice) è prevista la verifica di metà mandato dopo 30 mesi dall’elezione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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