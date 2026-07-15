Regione la strategia | studio e prevenzione

La Regione Toscana ha annunciato nuove misure per affrontare il rischio di incendi boschivi, concentrandosi su studi e azioni preventive. Sono stati avviati progetti di monitoraggio e sistemi di allerta precoce per individuare tempestivamente i focolai. Le autorità stanno anche pianificando interventi di gestione del territorio e sensibilizzazione pubblica. Nessuna informazione su finanziamenti o tempistiche specifiche.

"Il cambiamento climatico impone un’evoluzione importante". Sul rischio di incendi boschivi è intervenuta la Regione Toscana mettendo in campo nuove strategie di adattamento operativo: dall’obiettivo di spegnere gli incendi a quello di comprenderli, prevenirli e gestirli in modo più efficace attraverso la pianificazione, la conoscenza scientifica e la resilienza del territorio. E’ quanto emerso dall’incontro di Firenze, a palazzo Strozzi Sacrati, in cui il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras hanno presentato la stagione Aib 2026. "La Toscana – ha sottolineato il presidente Giani – è una regione che ha fatto della cura del territorio, della tutela del paesaggio e della protezione delle comunità una parte essenziale della propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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