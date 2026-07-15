rebuild expo italia apre le candidature agli advanced architecture awards 2026

Sono state aperte le candidature per gli Advanced Architecture Awards 2026, un riconoscimento dedicato a aziende, professionisti e progetti nel settore delle costruzioni. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 ottobre. Questo premio mira a individuare e premiare iniziative innovative e trasformative nel campo dell’architettura e dell’edilizia. La selezione si rivolge a proposte e realizzazioni che si distinguono per caratteristiche innovative e impatto nel settore.

Aperte fino all’11 ottobre le candidature agli Advanced Architecture Awards 2026, il riconoscimento dedicato ad aziende, professionisti e progetti che stanno trasformando il settore delle costruzioni. I premi saranno assegnati nell’ambito di REBUILD Expo Italia, in programma dal 17 al 19 novembre a Rimini, e valorizzeranno le migliori soluzioni nei campi dell’industrializzazione, della sostenibilità, della digitalizzazione e dell’architettura avanzata. Il settore delle costruzioni sta attraversando una profonda fase di trasformazione. Nuovi materiali, processi industrializzati, tecnologie digitali e modelli costruttivi sempre più sostenibili stanno ridefinendo il modo di progettare, costruire e rigenerare gli spazi. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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