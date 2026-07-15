La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’attivazione di un nuovo strumento di ricollocazione e formazione per i circa 160-170 dipendenti di Realco, principalmente dell’area amministrativa e logistica. La misura mira a facilitare il reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di perdita del posto, offrendo percorsi personalizzati di formazione. Si tratta di una prima iniziativa di questo tipo per il gruppo, con l’obiettivo di ridurre gli impatti della crisi aziendale.

Si apre uno spiraglio in fondo al tunnel della crisi di Realco. Per i lavoratori del Gruppo, la Regione Emilia-Romagna attiverà per la prima volta un nuovo strumento di ricollocazione e formazione personalizzata, focalizzato in particolare sui 160-170 addetti della sede amministrativa e della logistica. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, rispondendo in commissione Politiche economiche a un’interrogazione del consigliere Alessandro Aragona (Fratelli d’Italia) sul futuro della storica cooperativa reggiana. Paglia ha fatto il punto in vista del prossimo snodo cruciale: "La nuova gara, prevista il 4 e 5 agosto, sarà ‘a spezzatino’ e gli offerenti potranno fare offerte su singoli immobili o lotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Realco, lo spiraglio. L’assist della Regione: "Faremo ricollocare i dipendenti a rischio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svolta LuisaViaRoma, c’è l’accordo per ricollocare i 181 dipendenti nella nuova società. Cosa succede oraÈ stato raggiunto un accordo per ricollocare i 181 dipendenti di LuisaViaRoma in una nuova società.

Crisi Realco, duecento in presidio a Reggio Emilia. I dipendenti: situazione incomprensibile, siamo abbandonatiDuecento lavoratori hanno manifestato davanti alla sede dell’azienda a Reggio Emilia, chiedendo chiarezza sulla crisi.

Si parla di: Realco, lo spiraglio. L’assist della Regione: Faremo ricollocare i dipendenti a rischio; Supermercati Realco, ultimi sviluppi: attesa per la nuova asta e prime riaperture come Conad.