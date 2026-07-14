Duecento lavoratori hanno manifestato davanti alla sede dell’azienda a Reggio Emilia, chiedendo chiarezza sulla crisi. I dipendenti hanno dichiarato di non aver mai ricevuto informazioni precise e di sentirsi abbandonati, nonostante abbiano lavorato lì per quarant’anni. La protesta si è svolta in un clima di tensione, con i lavoratori che chiedono risposte concrete sulla situazione aziendale e sui prossimi passi. La crisi aziendale ha portato alla mobilitazione collettiva.

«È una situazione difficile e per noi incomprensibile, non c’è mai stata una totale trasparenza. Ci sentiamo abbandonati, lavoriamo qui da quarant’anni». Sono dense di amarezza le parole di Barbara Bartoli, dipendente degli uffici del gruppo Realco con sede a Reggio Emilia ( e delegata Cisl), titolare del marchio Sigma giunto al fallimento. Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, oltre duecento donne e uomini che lavorano per la Realco si sono ritrovate in piazza Prampolini, di fronte al municipio di Reggio Emilia, in un presidio organizzato dai sindacati unitari Cgil, Cisl e Uil per mettere attenzione su quello che viene definito un «dramma occupazionale». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Crisi Realco, duecento in presidio a Reggio Emilia. I dipendenti: situazione incomprensibile, siamo abbandonati

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