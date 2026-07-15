Il sottosegretario alla difesa ha dichiarato che l’Artico è decisivo per la sicurezza della NATO. Durante un incontro a Tromsø, nel nord della Norvegia, si è parlato di difesa e di minacce ibride nella regione. La regione artica sta assumendo un ruolo crescente nei rapporti geopolitici e nelle strategie militari dell’Alleanza.

L’Artico è sempre più al centro degli equilibri geopolitici e della strategia della NATO. Da Tromsø, nel nord della Norvegia, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e il segretario di Stato alla Difesa norvegese Andreas Flåm hanno rilanciato la cooperazione tra Roma e Oslo su alcuni dei dossier più delicati per la sicurezza euro-atlantica: mobilità militare, minacce ibride, disinformazione e rafforzamento del fianco settentrionale dell’Alleanza. Rauti faccia a faccia con Flam. L’incontro si è svolto a bordo di Nave Alliance, unità della NATO con equipaggio e bandiera della Marina Militare italiana, confermando il ruolo crescente dell’Italia nelle strategie di sicurezza dell’Artico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rauti: «L’Artico è decisivo per la sicurezza della NATO». Il faccia a faccia con la Norvegia su difesa e minacce ibride

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